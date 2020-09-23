На Петроградке снесли гаражи с крысами, нападавшими на кошек и собак

В Петроградском районе Петербурге демонтировали гаражи во дворе дома на Большой Посадкой. Местные жители жаловались на заброшенные постройки, которые облюбовали крысы.

Об этом сообщает комитет по контролю за имуществом. Уточняется, что ведомство приступило к демонтажу гаражных боксов в среду, 23 сентября.

Уточняется, что местные жители жаловались на заброшенные гаражи – там обитали крысы, которые перегрызали провода в машинах и даже нападали на домашних животных.

Выяснилось, что восемь гаражей во дворе были размещены без необходимых документов. На боксах, которые подлежали демонтажу, разместили объявления о необходимости освободить территорию. Срок истек и комитет начал сносить строения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ККИ снес 3,5 тысячи квадратных метров гаражей на Пулковском шоссе.