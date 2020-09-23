На Петроградке снесли гаражи с крысами, нападавшими на кошек и собак

На Петроградке снесли гаражи с крысами, нападавшими на кошек и собак
Снос гаражей. Фото: ККИ

В Петроградском районе Петербурге демонтировали гаражи во дворе дома на Большой Посадкой. Местные жители жаловались на заброшенные постройки, которые облюбовали крысы.

Снос гаражей. Фото: ККИ

Об этом сообщает комитет по контролю за имуществом. Уточняется, что ведомство приступило к демонтажу гаражных боксов в среду, 23 сентября.

Снос гаражей. Фото: ККИ

Уточняется, что местные жители жаловались на заброшенные гаражи – там обитали крысы, которые перегрызали провода в машинах и даже нападали на домашних животных.

Снос гаражей. Фото: ККИ

Выяснилось, что восемь гаражей во дворе были размещены без необходимых документов. На боксах, которые подлежали демонтажу, разместили объявления о необходимости освободить территорию. Срок истек и комитет начал сносить строения.

Снос гаражей. Фото: ККИ

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ККИ снес 3,5 тысячи квадратных метров гаражей на Пулковском шоссе.

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