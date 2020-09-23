Петербурженка получила почти полмиллиона от управляющей компании за затопленную квартиру

В Петербурге местная жительница смогла получить 440 тысяч рублей в качестве компенсации за затопленную квартиру. Управляющую компанию также обязали отремонтировать крышу.

Об этом сообщает УФССП России по Петербургу – в дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Инцидент произошел в доме на шоссе Революции. Там затопило квартиру местной жительницы, она находилась на последнем этаже здания. Суд вынес решение в пользу пострадавшей женщины. По решению суда, управляющая компания должна была провести ремонт кровли.

Во время проверки приставы выяснили, что кровля уже отремонтирована. На расчетный счет приставов поступили и 440 тысяч рублей. Их и перевели на счет взыскательницы.

Ранее gazeta.spb.ru, писала о том, что в Петербурге должник испугался судебных приставов и выплатил детям алименты.