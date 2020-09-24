День первокурсника, премьеры, концерты, новые альбомы: культурная афиша Петербурга на предстоящие выходные от Gazeta.SPb.ru

Первокурсники в ожидании праздника, театры, капелла и филармония открывают новый сезон, известные исполнители и коллективы вновь рвутся на городские сцены, домашние питомцы и их хозяева жаждут активности: Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых ярких культурных событиях в Петербурге на предстоящие выходные.

Студентам

25 сентября в Петербурге в 18-й раз пройдет «День первокурсника». В 2020 году праздник объединит более 7 тыс. зрителей: первокурсников и старшеклассников. Для них комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проведет медиаконференцию. Будут задействованы несколько площадок. Центральную посетят официальные лица, известные личности и лидеры мнений. Затем состоится телемост с мобильными студиями, в которых руководство и активы вузов расскажут о проектах своих учебных заведений.

Театралам

На этих выходных сразу несколько культурных учреждений Петербурга откроют новый сезон. А начнется он с премьер. Так, театр «Приют комедианта» в пятницу, 25 сентября, покажет спектакль Александра Созонова «Это всё она».

На второй сцене БДТ 24 и 25 сентября будет представлена первая репертуарная работа Яна Фабра в России — спектакль «Ночной писатель». В основу постановки легли дневники, полные личных и неожиданных автобиографических подробностей о художнике.

Большой театр кукол воскресным днем покажет спектакль Ксении Павловой «Маленький концерт для фортепиано с медведем». Это история о том, как не бояться заниматься делом, которое тебе нравится, даже если все вокруг считают, что оно не для тебя.

Поклонникам классической музыки

В День рождения Дмитрия Шостаковича (25 сентября) петербургская филармония будет ждать слушателей. Оркестр исполнит Первую симфонию, обеспечившую своему 19-летнему автору широкое признание. Также в этот вечер прозвучит Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.

В субботу, 26 сентября, симфоническая музыка будет звучать в капелле. Концерт посвятят 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

А в воскресенье, 27 сентября, в Петрикирхе состоится музыкальная программа «Здесь хорошо». Гостей ждут 6 романсов на слова Блока, Белого, Северянина, Брюсова, Сологуба и Бальмонта.

Фанатам популярных исполнителей

Для любителей современной «классики» в субботу на крыше здания Inter Loft выступит группа «Каста», а в воскресенье в креативном пространстве «Севкабель порт» сыграет «Пикник».

Кроме них 25 сентября на одну из городских сцен в полном составе с большим сольным концертом и новой программой выйдет камерный оркестр «Карелия». 26 сентября выступит легендарный джазовый коллектив «Банда классиков». 27 сентября первопроходцы в жанре русского сатирического рэпа — группа «Хлеб» — представят новый альбом.

Киноманам

С 25 по 27 сентября в Петербурге пройдет V Фестиваль живого кино «Кинолес». В большом холле Дома Кино состоятся конкурсные кинопоказы и премьеры отечественных короткометражных фильмов, мастер-классы и творческие встречи с участием профессионалов киноиндустрии, марафон кинопрофессий, открытие фестиваля «Зеленая дорожка», выступления музыкальных групп, а также кинопоказ работ конкурса «Киноквест», где команды молодых кинематографистов из разных городов снимали короткий метр за 24 часа.

Подросткам

26 сентября в Эко-Лофте MORE PLACE пройдет городской молодежный фестиваль «Будь НЕзависим», организованный комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и приуроченный ко Дню борьбы с наркотической зависимостью. Участников ждут интересные лекции от известных спортсменов и блогеров, тесты ГТО, актерский тренинг, мастер-класс по живописи и многое другое.

Спортсменам

26 и 27 сентября впервые состоится велопробег по Зеленому поясу Славы. Спортивное мероприятие посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы подготовили 100-километровый маршрут по местам героической обороны Ленинграда – мемориалам Ораниенбаумского плацдарма.

27 сентября в сквере Александра Володина и устье реки Смоленки состоится фестиваль массовых водных видов спорта «Смоленка – путь в море». Зрители смогут познакомиться с гребно-парусным и морским многоборьем, поучаствовать в мастер-классах по парусу и по гребле, попробовать свои силы в морской практике, пройти короткий курс по безопасности на воде и вязанию морских узлов.

Владельцам домашних животных

27 сентября в Полюстровском парке пройдет единственный в Санкт-Петербурге «Необыкновенный кросс». Это значит, что вы и ваш любимый питомец будете преодолевать полосу препятствий. А еще можно будет поучаствовать в фотоконкурсе, викторине и благотворительности.