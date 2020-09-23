Суд закрыл бассейн в «Фитнес Хаусе» после массового отравления детей

Суд закрыл бассейн в &#171;Фитнес Хаусе&#187; после массового отравления детей
Помещение в бассейне было затоплено и замусорено. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд Петербурга приостановил работу водного комплекса в фитнес-клубе Fitness House на улице Ярослава Гашека на 60 суток.

Напомним, 18 сентября в бассейне финес-центра произошло массовое отравление детей при выбросе хлора. В результате этого пострадали восемь детей, им потребовалась медицинская помощь. Четверо из них уже выписаны из больницы, еще один по-прежнему находится на лечении.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, специалисты установили, что помещение в бассейне затоплено и замусорено. Технологическое оборудование изношено, инженерные коммуникации повреждены, а часть вышедших из строя автоматических станций хлорирования не демонтирована.

Кроме того, у руководства не нашлось документов качества и безопасности гипохлорита натрия и воды в бассейне.

Для устранения нарушений суд приостановил деятельность ИП, владеющего бассейном в «Фитнес Хаусе».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о состоянии ребят, которые отравились хлором в бассейне фитнес-центра.

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Суд закрыл бассейн в «Фитнес Хаусе» после массового отравления детей
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