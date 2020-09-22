Четверых отравившихся в бассейне Петербурга детей выписали из больницы

В Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о состоянии ребят, которые отравились хлором в бассейне фитнес-центра на улице Ярослава Гашека. Они были госпитализированы.
Об этом стало известно во вторник, 22 сентября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, медицинские сотрудники Детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова приняли решение выписать четверых пострадавших в бассейне детей.
На данный момент в медучреждении остается один ребенок. Врачи следят за его состоянием здоровья.
Напомним, восемь детей отравились хлором в бассейне на улице Ярослава Гашека. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Фитнес Хаус» закрыл бассейн и отменил детские тренировки после массового отравления несовершеннолетних.