Эксперт рассказал, когда машину можно считать «убитой»

Эксперт по автомобилям назвал признаки, которые могут выдать плохое техническое состояние поддержанного автомобиля. Они могут помочь избежать покупки «убитого» авто.

Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин. Он отметил, что машину бесполезно «пробивать» онлайн-сервисами на наличие ДТП: в базу попадают не все аварии. В то же время если аварии все же были, то это не повод отказываться от покупки авто, поскольку повреждения могут быть незначительными.

Милешкин настоятельно порекомендовал обратить внимание на разные тона окраски кузова, поскольку мнение о том, что краска выцветает неравномерно, не обосновано. Он также призвал смотреть на толщину слоя краски и на крепеж деталей.

Другим признаком «убитого» автомобиля является несоответствие деталей комплектации, тогда как владелец машины может утверждать, что ремонта не было и все детали «родные».

Насторожить будущего автовладельца должен и сизый или черный выхлоп. А заявления о незаправленном кондиционере могут говорить о том, что он сломан и требует дорогостоящего ремонта.

Если двигатель слишком чистый или слишком грязный, то можно предположить, что продавец мог попытаться скрыть следы течи. В лучшем варианте на нем должна быть только сухая пыль и грязь.

Эксперт посоветовал узнать VIN-номера чтобы пробить его по базам. Если владелец откажется, то лучше искать другое авто.

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