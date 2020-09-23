Маск анонсировал выпуск бюджетного беспилотника в 2023 году

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал на собрании акционеров новые недорогие электрокары, которые пополнят модельный ряд марки Tesla.

Американский миллиардер пообещал, что через три года свет увидят беспилотные автомобили стоимостью $25 тыс. (около 1,9 млн рублей). Анонсированный автомобиль охарактеризован как «высококачественный». Такой низкой стоимости компания сможет добиться благодаря использованию нового поколения электромеханической трансмиссии.

Себестоимость таких трансмиссий, по словам Маска, в два раза дешевле тех, которые Tesla использует сейчас.

Новый беспилотник будет на $12 тыс. дешевле, чем самая бюджетная модель, которая производится сейчас. Речь идет о седане Model 3 стоимостью $37 990.

Также инженер сообщил, что компания собирается увеличить объемы производства электрокаров до 20 млн единиц в год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Илон Маск за сутки потерял 16,5 миллиардов долларов.