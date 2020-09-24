США отправят на МКС первый туалет своего производства

Чем именно американский аналог лучше российского космического туалета, не уточняется. Фото: pixabay.com

Чем именно американский аналог лучше российского космического туалета, не уточняется. Фото: pixabay.com

Уже в октябре текущего года планируется, что первый туалет для Международной комической станции (МКС), произведенный в США, отправится в пункт назначения.

По информации НАСА, новый туалет будет лучше разработанного россиянами, которым пользуются обитатели МКС на данный момент. Отметим, что изначально санузел находился лишь в российском модуле «Звезда». В 2007 году НАСА заказало еще один туалет, уже для модуля Tranquility, поскольку долгое время не удавалось представить собственную удачную разработку.

На тот момент за создание санузла российским специалистам заплатили 19 миллионов долларов. Кроме того, отечественная разработка будет установлена и в модуле «Наука», который запустят в следующем году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прорыв в строительстве мостов, высотных зданий и даже космических кораблей могут помочь совершить морские губки.