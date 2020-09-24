В Петербурге COVID-19 подтвержден еще у 215 человек

В Петербурге COVID-19 подтвержден еще у 215 человек
В Петербурге продолжает распространяться коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

С каждым днем количество зараженных в города растет.

За последние 24 часа удалось выявить 215зараженных горожан. Об этом утром в четверг, 24 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Уточняется, что число выявленных заболевших с начала пандемии составляет 41574.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения. Выздороветь смогли 923 тысячи человек, летальных исходов – около 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 в мире приближается к 31,8 млн человек.

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