В Петербурге COVID-19 подтвержден еще у 215 человек

С каждым днем количество зараженных в города растет.

За последние 24 часа удалось выявить 215зараженных горожан. Об этом утром в четверг, 24 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Уточняется, что число выявленных заболевших с начала пандемии составляет 41574.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения. Выздороветь смогли 923 тысячи человек, летальных исходов – около 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 в мире приближается к 31,8 млн человек.