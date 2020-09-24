В Петербурге трое избили подростка у футбольного поля

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Невском районе 22 сентября произошла массовая драка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось вечером у футбольного поля на проспекте Обуховской обороны – там несколько парней избили 14-летнего подростка. В результате мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами головы.

Спустя сутки сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых – ими оказались трое местных жителей 17 и 18 лет. В отношении них возбудили уголовное дело из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони со стрельбой. После стрельбы по колесам автомобиль остановили.