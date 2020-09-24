В Ленобласти женщина во время конфликта ранила своего сожителя

В Ленобласти женщина во время конфликта ранила своего сожителя
Нож. Фото: Baltphoto

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Ленинградской области 22 сентября в больницу доставили мужчину с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону. Все случилось в поселке Лебяжье в квартире дома на улице Путейной. Там поругались двое – женщина в ходе ссоры достала нож и ранила своего оппонента. В результате мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное из-за умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загребском пьяный мужчина напал на знакомого с ножом. По какой причине произошел конфликт, не уточняется. На место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.

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