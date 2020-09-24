Эксперт объяснил, почему стоит пользоваться кнопочными телефонами

В конце концов, расстаться с телефоном за 5-7 тысяч, в результате кражи или потери, не так чувствительно, как остаться без смартфона за несколько десятков тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В конце концов, расстаться с телефоном за 5-7 тысяч, в результате кражи или потери, не так чувствительно, как остаться без смартфона за несколько десятков тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Мода на кнопочные телефоны возвращается: пользователи оценили, что простые гаджеты имеют ряд преимуществ по сравнению со смартфонами, сделанными по последнему слову техники.

В первую очередь, кнопочный телефон не позволит владельцу проводить время в Facebook и Instagram, отвлекаясь от работы или других, более полезных дел. О плюсах покупки мобильного с кнопками вместо сенсорного экрана рассказал руководитель компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, передает «Прайм».

По его словам, не меньшим преимуществом такого телефона является мощная батарея: из-за небольшого расхода энергии её хватает в разы дольше, чем самого мощного аккумулятора нового смартфона. Кроме того, старые модели гаджетов не так чувствительны к перепадам температур, а вот связь у них зачастую лучше: сигнал может ловить даже там, где современные смартфоны не найдут сеть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о любимой марке смартфонов создателя Facebook Цукерберга.