«Зенит» думает над покупкой полузащитника Дракслера

Переговоры назвали «активными». Пока что представители клуба никак не комментировали этот слух.

ФК «Зенит» ведет переговоры о покупке футболиста ПСЖ Юлиана Дракслера. Об этом сообщает футбольный комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. Он отметил, что петербургский клуб заинтересован в подписании игрока, поэтому постоянно контактирует с окружением полузащитника.

Подчеркивается, что есть некоторые нюансы, которые мешают прийти к соглашению сторон, но их легко уладить. Известно также, что футболист интересует ФК «Краснодар».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу». К такому выводу в РФС пришли, проанализировав работу видеоарбитров. Этим занимался советник генерального секретаря союза и участники российского проекта системы видеопомощи рефери (VAR).