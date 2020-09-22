РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»

Российский футбольный союз (РФС) постановил, что решение засчитать гол Артема Дзюбы, форварда «Зенита», в ворота екатеринбургского «Урала» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу было ошибочным.

К такому выводу в РФС пришли, проанализировав работу видеоарбитров. Этим занимался советник генерального секретаря союза и участники российского проекта системы видеопомощи рефери (VAR). Оказалось, что система неправильно определила офсайд в голевом моменте Дзюбы.

Напомним, что матч с «Уралом» проходил в субботу, 19 сентября. Нападающий сине-бело-голубых отличился уже на 4-й минуте игры. Во время передачи Данилы Кругового, которую принял Дзюба, последний находился на линии офсайда. Судьи долго спорили, засчитывать ли этот гол.

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