Петербургским школьникам расскажут о вреде наркотиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании антинаркотической комиссии распорядился усилить профилактическую работу с молодежью, призванную обезопасить юных петербуржцев от употребления запрещенных веществ.

Рабочая встреча прошла в среду, 23 сентября, в Смольном. Беглов заявил, что часть отложенных из-за коронавирусной инфекции профилактических мероприятий состоится уже в октябре. Отметим, часть из них пройдет в дистанционном формате, однако очная работа со школьниками также будет реализована. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор подчеркнул, что юным жителям города и их родным необходимо чаще напоминать, какой колоссальный вред могут приносить наркотики. Напомним, осенью учащиеся пройдут социально-психологическое тестирование в рамках раннего выявления наркозависимости среди молодежи.

В общей сложности, на работу с молодежью в данном направлении 111 городских муниципалитетов имеют 5,9 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восьмиклассница пыталась перевезти наркотики на такси из Купчино.