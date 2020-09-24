Gazeta.SPb.ru рассказывает о новых законах и предложениях в сфере учета электроэнергии

В России вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что изменилось.

В четверг, 24 сентября, вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений. Теперь единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, будет служить запись в электронном реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства могут выдаваться по желанию заказчика метрологических работ, но будут носить лишь справочный характер. Однако гражданин вправе потребовать, чтобы поверитель при нем сделал запись в реестре. Отметим, что ответственность за невнесение данных в систему лежит на владельце прибора. Иными словами, в случае чего человеку самому придется судиться с организацией и доказывать факт поверки.

Чтобы убедиться в наличии записи о поверке, нужно в электронном реестре Росстандарта в строке поиска вбить заводской/инвентарный номер средства измерения. Таким же образом можно узнать, когда нужно делать следующую поверку.

Напомним также, что в начале пандемии коронавируса был введен мораторий на поверки бытовых счетчиков. Он будет действовать до конца 2020 года. Это значит, что ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки. При этом с граждан не могут взыскиваться пени, неустойки и штрафы.

Новые правила поверки счетчиков связаны, в том числе с законом об интеллектуальном учете электроэнергии, который вступил в силу с 1 июля этого года. Граждан обязали устанавливать «умные» счетчики. В противном случае грозят штрафы. А теперь соответствующая графа может появиться в квитанциях: ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития рассматривают возможность включения установки «умных» счетчиков за счет россиян. Инициатором выступило правительство РФ.