Дочь актера Владимира Конкина трагически погибла в Москве

Дочь актера Владимира Конкина трагически погибла в Москве
Причиной смерти стало утопление. Фото: Pixabay

Единственная дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София ушла из жизни в результате несчастного случая.

О трагедии стало известно в четверг, 24 сентября. Накануне 32-летняя София Конкина отправилась на занятия по плаванию в московский фитнес-центр «Джамп-клуб». В бассейне девушка внезапно начала тонуть. Очевидцы вытащили пострадавшую из воды и оказали первую помощь. Прибывшие медики госпитализировали женщину в реанимацию Боткинской больницы. К несчастью, Конкина скончалась в стационаре не приходя в сознание. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По факту трагедии Следственный комитет России инициировал проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют все ли в порядке с соблюдением правил безопасности в вышеупомянутом фитнес-центре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд закрыл бассейн в «Фитнес Хаусе» после массового отравления детей.

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