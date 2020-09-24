Вандалы нарисовали синие слезы Медузе Горгоне на ограде Летнего сада

Вандалы нарисовали синие слезы Медузе Горгоне на ограде Летнего сада
Горгону оперативно отмыли от краски. Фото: пресс-служба Русского музея

Неизвестный нарушитель решил довести до слез Медузу Горгону, располагающуюся на ограде Летнего сада в Петербурге.

Происшествие произошло в четверг, 24 сентября. Вандала лично никто не видел, однако работники Русского музея отметили, что еще утром во время обхода никаких следов синей краски не Медузе замечено не было. После того, как работа вандала днем была все-таки обнаружена, службы музея поспешили воспользоваться специальным растворителем, чтобы вернуть Горгоне первозданный вид. Восстановление прошло успешно — ни к каким необратимым последствиям для объекта хулиганство неизвестного, к счастью, не привело.

В пресс-службе Русского музея посетовали на то, что случаи вандализма не редки. От рук злоумышленников периодечески страдают разные элементы ограды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вандалы снова «заставили» плакать русалок на Садовой.

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