Вандалы снова «заставили» плакать русалок на Садовой

В Северной столице вандалы атакуют русалок на здании на пересечении Садовой улицы и Банковского переулка. Злоумышленники не первый раз портят декоративный элемент здания.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Речь идет о горельефе на фасаде дома №25. Как сообщили «Невские Новости», в этот раз дивы «заплакали» черными слезами.

До этого неизвестные раскрасили лица русалок разными красками. В 2017 году одной из окаменелых барышень пришлось не сладко: неизвестные отломали русалке голову и похитили ее. А в 2020 горельефы портили 13 января и 16 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что русалки на доме Николаевых «плакали» кровавыми слезами из-за вандалов.