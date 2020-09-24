На Коллонтай иномарка протаранила ограждение и перегородила путь трамваям

На Коллонтай иномарка протаранила ограждение и перегородила путь трамваям
Иномарка протаранила ограждение. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга водитель иномарки врезался в дорожное ограждение на трамвайных путях. Движение общественного транспорта в сторону станции метро «Проспект Большевиков» оказалось заблокировано.

Дорожный инцидент случился вечером четверга, 24 сентября, на улице Коллонтай. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дрифтер за рулем Chevrolet Camaro врезался в ограждение. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что велосипедист попал в больницу после встречи с иномаркой на проспекте Культуры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

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