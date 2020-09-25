Более 120 человек задержали во всем мире за торговлю поддельными лекарствами

Более 120 человек задержали во всем мире за торговлю поддельными лекарствами
Правоохранители изъяли медицинские изделия, в том числе противовирусные препараты и защитные маски. Фото: pixabay

В ходе международной спецоперации задержаны более 120 торговцев поддельными противовирусными лекарственными препаратами, а также контрафактными медицинскими масками.

Злоумышленники реализовывали свою продукцию в сети. Как сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ, таким образом, мошенникам удалось «заработать» 14 млн долларов.

Операция проводилась в марте текущего года на территории 90 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружили в сети. Об утечке информации сообщила израильская компания vpnMentor, работающая в сфере кибербезопасности.

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