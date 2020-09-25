Более 120 человек задержали во всем мире за торговлю поддельными лекарствами

В ходе международной спецоперации задержаны более 120 торговцев поддельными противовирусными лекарственными препаратами, а также контрафактными медицинскими масками.
Злоумышленники реализовывали свою продукцию в сети. Как сообщил ТАСС со ссылкой на МВД РФ, таким образом, мошенникам удалось «заработать» 14 млн долларов.
Операция проводилась в марте текущего года на территории 90 стран.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружили в сети. Об утечке информации сообщила израильская компания vpnMentor, работающая в сфере кибербезопасности.