Такого тепла в сентябре еще не было: в Петербурге ждут до +23 градусов

В Петербурге в пятницу, 25 сентября, будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до +23 градусов.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По словам специалиста, такого тепла в середине третьей декады сентября еще не было.

Как поясняет Михаил Леус, пока антициклон, который ушел на юго-восток Европейской России, сохраняет влияние на синоптическую ситуацию в Северной столице.

Днем ожидается переменная облачность, дождей не обещают.

«Это позволит температурному фону, как и в прошедший два дня, выйти на уровень рекордно высоких значений», — добавил Леус.

Отмечается, что воздух прогреется до +23 градусов, ветер может разогнаться до 8 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что неделя в Петербурге неделя завершится солнечной и сухой погодой.