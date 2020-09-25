В Петербурге COVID-19 подтвердили еще у 224 человек

В Петербурге число заболевших новой коронавирусной инфекцией приближается к 42 тысячам. За последние сутки статистику пополнили еще 224 человек.

Об этом утром в пятницу, 25 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России.

Уточняется, что, по последним данным, коронавирус был выявлен у 41798 петербуржцев. В настоящее время болеет более десяти тысяч человек.

В России общее число заболевших перевалило за отметку в 1,1 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о первых признаках поражения легких. По словам врача-пульмонолога, в первую очередь пациента должна насторожить отдышка. Как отметил специалист, в России часто обращаются в больницу за помощью поздно, а некоторые даже скрывают признаки заболевания.