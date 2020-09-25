Наркотики, алкоголь и психостимуляторы: пятерых петербуржцев лишили водительских прав

В Петербурге прокуратура через суд смогла лишить водительских прав пятерых горожан.

Как сообщается на сайте ведомства, проверку провела прокуратура Невского района. Правоохранители выявили пятерых водителей, которые страдали наркоманией, алкоголизмом и зависимостью от психостимуляторов.

В результате в суд было направлено пять исковых заявлений. Их Невский районный суд удовлетворил.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге могут ввести административную ответственность за перекрытие машиной доступа к мусорным контейнерам. Законопроект уже получил одобрение на заседании парламентского комитета по законодательству. Штраф может составлять три-пять тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до 40 тысяч, а юридических – от ста до 500 тысяч рублей.