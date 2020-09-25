Создателя концепции фасада спорткомплекса на месте СКК выберут в международном конкурсе

СКК "Петербургский" разрушился 31 января при демонтаже крыши, унеся с собой жизнь молодого рабочего. Фото: Baltphoto

СКК "Петербургский" разрушился 31 января при демонтаже крыши, унеся с собой жизнь молодого рабочего. Фото: Baltphoto

Концепцию облика новой ледовой арены на месте разрушенного спортивно-концертного комплекса «Петербургский» определит конкурс. Заявки поступают, в том числе, от зарубежных компаний.

Ледовую арену взамен обрушившемуся при реконструкции СКК «Петербургский» должны возвести к 2023 году, когда в Северной столице будет проводиться чемпионат мира по хоккею. По информации пресс-службы компании-подрядчика «СКА-Арена», сейчас идет этап подготовки конкурса на концепцию фасада постройки. Формат его проведения и другие условия определят до конца года.

К этому времени участники презентуют свои варианты внешнего вида спортивного комплекса. В международном конкурсе будут участвовать специалисты из Австрии, Америки, Норвегии и других стран. Известно, что в концепцию фасада ледовой арены входит также проект здания и расчет его функциональной нагрузки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский КГИОП не признал СКК памятником архитектуры.