Создателя концепции фасада спорткомплекса на месте СКК выберут в международном конкурсе

Создателя концепции фасада спорткомплекса на месте СКК выберут в международном конкурсе
СКК "Петербургский" разрушился 31 января при демонтаже крыши, унеся с собой жизнь молодого рабочего. Фото: Baltphoto

Концепцию облика новой ледовой арены на месте разрушенного спортивно-концертного комплекса «Петербургский» определит конкурс. Заявки поступают, в том числе, от зарубежных компаний.

Ледовую арену взамен обрушившемуся при реконструкции СКК «Петербургский» должны возвести к 2023 году, когда в Северной столице будет проводиться чемпионат мира по хоккею. По информации пресс-службы компании-подрядчика «СКА-Арена», сейчас идет этап подготовки конкурса на концепцию фасада постройки. Формат его проведения и другие условия определят до конца года.

К этому времени участники презентуют свои варианты внешнего вида спортивного комплекса. В международном конкурсе будут участвовать специалисты из Австрии, Америки, Норвегии и других стран. Известно, что в концепцию фасада ледовой арены входит также проект здания и расчет его функциональной нагрузки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский КГИОП не признал СКК памятником архитектуры.

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