В Петербург по Северному морскому пути «приплывет» рыба с Дальнего Востока

Лихтеровоз «Севморпуть» доставит в Северную столицы груз с тоннами замороженной рыбы.

В пятницу, 25 сентября, стало известно, что в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина в город на Неве прибудет лихтеровоз с рыбой на борту. Данная морская перевозка даст старт началу регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России и поспособствует развитию Северного морского пути. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

На суше торговое судно «Севморпуть» встретят представители петербургской администрации.

Отметим, в настоящее время ответственные лица ведут активную проработку вопроса регулярной контейнерной линии «Петербург — Мурманск — Петропавловск-Камчатский».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фрегат из Петербурга столкнулся с судном Ice Rose близ Копенгагена.