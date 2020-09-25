Более 90% петербургских студентов хотят вернуться к очным занятиям

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также глава университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Алексей Демидов рассказал, как студенты относятся к переносу части занятий в дистанционный формат.

По словам ректора СПбГУПТД, более 90% учащихся высших образовательных учреждений Северной столицы хотят вернуться к лекциям в привычном офлайн-режиме. Такие результаты получили после проведения анонимных опросов во многих вузах Петербурга.

Возможно, студенты стремятся вернуться в лектории, поскольку пик пандемии COVID-19 пришелся на весну, а значит, некоторые учащиеся более полугода не могут попасть в стены альма-матер, либо приходят на очень короткое время. Между тем Алексей Демидов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» отметил, что считает смешанную форму обучения, действующую сейчас, подходящей для студентов и сохраняющей, насколько это возможно, активную социальную жизнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала , что депутат Госдумы предложил утвердить в России студенческий капитал.