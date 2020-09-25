Полиция опровергла информацию о «рабовладельческой ферме» в Пикалево

В четверг, 24 сентября, по экстренному номеру «112» позвонил неизвестный и рассказал, что почти 20 лет провел в рабстве на бывшей торфяной базе в Пикалево в Бокситогорском районе Ленобласти.

Эту базу, которая на самом деле является «рабовладельческой фермой» якобы арендует бизнесмен. Звонивший объяснил, что получал еду лишь раз в день, притом это всегда были простые макароны. Кроме того, он регулярно подвергался избиениям со стороны «хозяина фермы», некоего предпринимателя. Помимо обратившегося к спасателям мужчины, на базе живут еще 20 человек. Тот, которому удалось сбежать, прячется в лесах и боится сдаться полиции, потому что его могут найти и убить.

Позже, однако, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти эту информацию опровергли, заявив, что слышат историю про рабовладельческую ферму сотни раз в неделю. Так «развлекается» некий мужчина, который всегда звонит пьяным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти будут разоблачать авторов новостях фейков.