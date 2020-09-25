За Нобелевскую премию мира может побороться уборщица из России

За Нобелевскую премию мира может побороться уборщица из России
Женщина смогла многого добиться. Фото: unsplash.com

Женщина смогла стать главой администрации сельского поселения в Костромской области.

Уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира. Женщина смогла занять пост главы администрации Повалихинского сельского поселения. Об этом сообщает «Московский комсомолец», который и отослал заявку.

Оказывается, чтобы выдвинуть какого-то человека, нужно заполнить заявку на соответствующем сайте. Сделать это могут далеко не все. Выбирать уже будет Нобелевский комитет, поэтому сказать наверняка пока что ничего нельзя. Таким образом, новости о номинации Путина, Трампа и Навального – еще ничего не значат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Новость уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле нейтрально относятся к данному событию.

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