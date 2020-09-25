СКА проиграл «Ак Барс» со счетом 2:3

Матч был проигран после серии буллитов.

Петербургская хоккейная команда СКА сегодня, 25 сентября, встретилась на льду с «Ак Барс». В составе армейцев с Невы отличились Иван Морозов и Андрей Кузьменко, а у соперников — Микаэль Викстранд и Джастин Азеведо. Так как в основное время победителя выявить не удалось, была объявлена серия буллитов. В результате «Ак Барс» обыграл СКА, матч завершился со счетом 2:3.

Напоминаем, что петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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