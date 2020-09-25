На Товарищеском столкнулись два таксиста: образовалась пробка

На Товарищеском столкнулись два таксиста: образовалась пробка
Не уточняется, есть ли пострадавшие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыли медики, пожарные и сотрудники ГАИ.

На перекрестке Товарищеского и Российского проспектов сегодня вечером, 25 сентября, произошла авария. Об этом сообщает очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Участниками инцидента стали два таксиста, которые столкнулись по неустановленной причине. На место уже прибыли кареты скорой помощи, пожарные и сотрудники ГАИ. Судя по снимкам, на участке дороги затрудненно движение.

Не уточняется, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель эвакуатора Hyundai сбил тринадцатилетнюю девочку на переходе. После столкновения она получила тяжёлые травмы.

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