После столкновения двух авто образовался затор на съезде с путепровода

По предварительным данным, никто не пострадал.

Вечером 25 сентября произошло столкновение двух автомобилей на съезде с путепровода на Пискаревский проспект. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками инцидента стали «Жигули» и «БМВ» – непонятно, как именно все произошло. Известно лишь, что машины мешают проезду, образовалась пробка.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Официальной информации о ДТП не поступало. Автомобилисты советуют объезжать участок дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Товарищеском столкнулись два таксиста: образовалась пробка. На место прибыли медики, пожарные и сотрудники ГАИ.