Пригожин рассказал, как себя чувствует Валерия

Пригожин рассказал, как себя чувствует Валерия
Иосиф Пригожин. Фото: Instagram

Видео с госпитализацией певицы попало в сеть, и поклонники требовали объяснений.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как себя чувствует певица Валерия. Об этом сообщает РЕН ТВ. Он отметил, что видео, которое опубликовали в сеть, было снято год назад – прошлым летом. Тогда Валерию действительно забирала скорая помощь с высокой температурой. У певицы был «какой-то вирус», температура поднялась до 40 градусов.

Напоминаем, что Виктор Дробыш выложил ролик, на котором Валерию несут в автомобиль «скорой». Несмотря на плохое самочувствие, артистка пела «Часики». Пригожин пояснил, что звезда всегда поет, несмотря ни на что.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин не понимает, почему Тарзан признался в измене. Продюсер убежден, что публичная исповедь была ни к чему.

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