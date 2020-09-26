Рок-фестиваль «Живой!» соберет в Севкабеле «Аффинаж», Stigmata и «Таймсквер»

Рок-фестиваль «Живой!» соберет в Севкабеле «Аффинаж», Stigmata и «Таймсквер»
Рок-фестиваль в Петербурге. Фото: организаторы фестиваля "Живой!"

Петербург готовится к музыкальному рок-марафону – в порту «Севкабель» пройдет фестиваль «Живой!».

Петербург примет рок-фестиваль в 13-й раз. В этом году он пройдет 10 и 11 октября в формате музыкального марафона, участие в котором примут более 20 артистов. Среди них – культовая петербургская группа Stigmata, «7Б», «Аффинаж», «Таймсквер», «Площадь Восстания», «Дешевые Драмы», «Скворцы Степанова», ДМЦ и другие. Перед зрителями также выступят победители отборочных туров фестиваля.

Марафон в порту «Севкабель» стартует в 14:00 10 октября. Гостям фестиваля также обещают множество тематических и интерактивных зон.

Ранее gazeta.spb.ru показала, как в Петербурге прошел Фестиваль ледоколов. В сентябре в причал для них превратились набережная Лейтенанта Шмидта и Английская набережная.

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