Двое перекрыли трамвайные пути на Потапова

Двое перекрыли трамвайные пути на Потапова
Место происшествия. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге очевидцы сообщают об утренней аварии в Красногвардейском районе. Там столкнулись два автомобиля.

Об аварии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что авария произошла в субботу, 26 сентября, на улице Потапова.

Участники аварии перекрыли трамвайные пути. Есть ли пострадавшие, местные жители уточнять не стали.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на трассе «Нарва». Иномарка там вылетела в кювет. В результате травмы получили два человека. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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