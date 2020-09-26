Врач-эндокринолог побил охранника в Пулково

В Петербурге врача-эндокринолога задержали после того, как в Пулково жестоко избили охранника. Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент, о котором идет речь, произошел еще около года назад. Тогда в терминале аэропорта неизвестный руками избил охранника. В этом году по факту возбудили уголовное дело.

Задержать злоумышленника смогли день спустя. По подозрению задержали врача-эндокринолога 1985 года рождения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге в Невском районе неизвестные избили бездомного.