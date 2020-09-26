Двое похитили ГАЗ на Луначарского

Двое похитили ГАЗ на Луначарского
В Ленобласти задержаны подозреваемые в краже. Фото: pixabay.com

В Петербурге двое злоумышленников стали фигурантами уголовного дела после того, как похитили автомобиль на проспекте Луначарского.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль пропал в период с 17 по 18 сентября этого года. У злоумышленников было несколько часов на то, чтобы похитить ГАЗ стоимостью 125 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге умер водитель иномарки, которая попала в ДТП в Невском районе в субботу, 26 сентября. Правоохранители не исключают, что он скончался еще до аварии.

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