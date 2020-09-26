В России меняется порядок выплат пенсий на карту

В России с 1 октября изменится порядок получения пенсий на банковскую карту. Получить пенсии и детские пособия россияне смогут только на карту «Мир».

Как пояснили в Национальной системе платежных карт, тем, кто не предоставлял данные карты «Мир» придется обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации или, в случае получения детского пособия, в МФЦ.

Как отмечает РИА Новости, некоторые банки помогают готовить клиентам заявления на доставку пенсии и сами отправляют его в Пенсионный фонд, в том числе с помощью сервиса «Госуслуги».

Ранее gazeta.spb.ru писала об индексации пенсий на 6,3% в следующем году. О ее необходимости заявил президент России Владимир Путин. Он уточнил, что этот показатель в полтора раза превышает составленные ранее прогнозы на 2021 год.