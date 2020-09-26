Стало известно, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии

Стало известно, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
Владимир Путин. Фото: Россия24

Форум регионов России и Белоруссии пройдет в режиме видеомоста из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, выбранный формат не скажется на проведении мероприятия.

Как сообщили РИА Новости, Тимченко также отметил, что все сенаторы 27 и 28 сентября проверятся на коронавирус нового типа, чтобы исключить распространение болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета. Мероприятие состоится в понедельник, 28 сентября. Оно пройдет в формате видеоконференции.

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