Выживший после крушения Ан-26 курсант под Харьковом курсант рассказал о катастрофе

Выживший после крушения военного самолета Ан-26 курсант Вячеслав Золочевский рассказал о том, что помнит об авиакатастрофе.

Сегодня, 26 сентября, с ним пообщался президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Как сообщил «Суспільне» со ссылкой на Кучера, всего курсант не помнит, так как на определенном этапе потерял сознание. Но он отметил, что происходящее напоминало ему «компьютерную игру».

Председатель Харьковской облгосадминистрации добавил, что когда курсант пришел в себя, ему пришлось тушить огонь на своем коллеге, перед этим покинув обломки самолета. Кучер подчеркнул, что Золочевский выжил, находясь в воздушном судне.

Напомним, о крушении самолета Ан-26 в городе Чугуев стало известно в пятницу вечером, 25 сентября. Борт совершал учебный полет. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Еще один курсант не был допущен к полету.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении еще одного тела погибшего в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области.