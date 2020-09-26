На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли еще одного погибшего

На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли еще одного погибшего
Место крушения Ан-26. Фото: офис генерального прокурора Украины

Спасатели нашли тело еще одного пассажира, погибшего в авиакатастрофе с Ан-26 в Харьковской области.

В пятницу, 25 сентября, воздушное судно рухнуло на землю и загорелось. Как сообщил ТАСС со ссылкой на местное издание, поисковую операцию на месте крушения военного самолета Ан-26 возле города Чугуева прекратили.

Напомним, крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы стал отказ двигателя. В результате ЧП погибли 25 человек.

Специалисты считают, что у воздушного судна отказал левый мотор, однако, как добавил глава области Алексей Кучер, такая ситуация не должна была стать «критической» для опытного пилота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о росте числа погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Травмы они получили, когда в самый последний момент выпрыгнули из самолета.

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