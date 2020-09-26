Брошенный в кустах каршеринг под Никольским собрал пробку из зевак

Брошенный в кустах каршеринг под Никольским собрал пробку из зевак
Машину заметили в кустах. Фото: vk.com/spb_today

На Киевском шоссе в сторону Никольского водители заметили брошенный в кустах автомобиль. Оказалось, что машина принадлежит сервису каршеринга.

Об этом стало известно вечером субботы, 26 сентября. Фотографиями брошенной легковушки поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, такая автомобильная «инсталляция» стала причиной появления небольшого затора на участке, якобы другие водители останавливались проверить, все ли хорошо. Самого арендатора на месте не нашли. Машина цела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Volkswagen тараном выбросил седан в канаву на Петергофском шоссе. Машина вылетела с проезжей части и задымилась.

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