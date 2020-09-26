Volkswagen тараном выбросил седан в канаву на Петергофском шоссе

Volkswagen тараном выбросил седан в канаву на Петергофском шоссе
Машина вылетела с проезжей части. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Петергофском шоссе произошла серьезная авария. Одна из машин вылетела с проезжей части и задымилась.

Дорожный инцидент случился в субботу, 26 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтаткет».

По словам очевидцев, Volkswagen Golf протаранил черный седан, после чего последний вылетел на обочину. Судя по кадрам, седан в результате падения задымился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария на Горском шоссе собрала крупную пробку. Дорогу не смогли поделить грузовое авто и легковушка.

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