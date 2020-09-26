Авария на Горском шоссе собрала крупную пробку

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого собралась крупная пробка.

На автомобильный затор, образовавшийся на пересечении Выборгского и Горского шоссе, водители пожаловались в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, проезд затруднен «в сторону пригорода почти до «Ленты». На опубликованных кадрах видно, что дорогу не смогли поделить грузовое авто и легковушка.

Обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка влетела в столб после ДТП на Маршала Блюхера.