Авария на Горском шоссе собрала крупную пробку

Авария на Горском шоссе собрала крупную пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого собралась крупная пробка.

На автомобильный затор, образовавшийся на пересечении Выборгского и Горского шоссе, водители пожаловались в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, проезд затруднен «в сторону пригорода почти до «Ленты». На опубликованных кадрах видно, что дорогу не смогли поделить грузовое авто и легковушка.

Обстоятельства столкновения выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка влетела в столб после ДТП на Маршала Блюхера.

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