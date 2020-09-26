В квартале Дачное близится к завершению реконструкция наружного освещения

Основные работы будут завершены до декабря. Фото: Ленсвет

Основные работы будут завершены до декабря. Фото: Ленсвет

До конца текущего года в Северной столице планируется реконструировать 50 кварталов, установив там дополнительное освещение. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

В субботу, 26 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел объекты инженерно-энергетического комплекса. Одной из целей его визита в Кировский район стала проверка выполнения реконструкции наружного освещения в квартале Дачное.

Как сообщила пресс-служба Смольного, градоначальник отметил, что по-новому будут освещены дворы, пешеходные дорожки, а также детские и спортплощадки.

Дополнительно Беглов поручил обеспечить подсветку памятника Народному ополчению Ленинграда на Дачном проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов пообещал сохранить стихийный памятник погибшим от коронавируса медикам у Дома Радио.