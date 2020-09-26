Внедорожник снес «десятку» на проспекте Энергетиков

Внедорожник снес &#171;десятку&#187; на проспекте Энергетиков
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга черный внедорожник снес легковой автомобиль.

Дорожный инцидент случился в субботу, 26 сентября, на перекрестке проспекта Энергетиков и Большой Пороховской улицы. Фотографиями брошенной легковушки поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками аварии стали «десятка» и черный внедорожник. По словам очевидцев, машине отечественного производства помешал повернуть налево другой автомобиль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что брошенный в кустах каршеринг под Никольским собрал пробку из зевак.

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