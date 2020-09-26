Внедорожник снес «десятку» на проспекте Энергетиков

В Красногвардейском районе Петербурга черный внедорожник снес легковой автомобиль.

Дорожный инцидент случился в субботу, 26 сентября, на перекрестке проспекта Энергетиков и Большой Пороховской улицы. Фотографиями брошенной легковушки поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками аварии стали «десятка» и черный внедорожник. По словам очевидцев, машине отечественного производства помешал повернуть налево другой автомобиль.

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