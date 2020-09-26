Ученые советуют есть чернику при воспалительных заболеваниях

Ягода помогает бороться организму с некоторыми болезнями.

Специалисты Токийского университета Японии провели исследование и выяснили полезные свойства черники. Оказывается, она отлично помогает при воспалительных заболеваниях. Все дело в наличии полифенопольного соединения птеростильбена в составе черники – именно оно обладает сильным иммуносупрессивными свойствами. Это стало ясно после эксперимента с мышами, которым давали ягоды.

Состояние здоровья грызунов значительно улучшалось благодаря черники. У организма был сильный иммунный ответ, пишет телеканал «360».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказал, какие ягоды мыть не обязательно. Земляника и малина не подвергаются обработке, поэтому их мыть не нужно.