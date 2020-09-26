Ученые советуют есть чернику при воспалительных заболеваниях

Ученые советуют есть чернику при воспалительных заболеваниях
Ягоды. Фото: pixabay

Ягода помогает бороться организму с некоторыми болезнями.

Специалисты Токийского университета Японии провели исследование и выяснили полезные свойства черники. Оказывается, она отлично помогает при воспалительных заболеваниях. Все дело в наличии полифенопольного соединения птеростильбена в составе черники – именно оно обладает сильным иммуносупрессивными свойствами. Это стало ясно после эксперимента с мышами, которым давали ягоды.

Состояние здоровья грызунов значительно улучшалось благодаря черники. У организма был сильный иммунный ответ, пишет телеканал «360».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт рассказал, какие ягоды мыть не обязательно. Земляника и малина не подвергаются обработке, поэтому их мыть не нужно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболевания ученые ягода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге до конца года реконструируют 250 км теплосетей
Петербург погиб температурный рекорд: таким теплым конец сентября не был давно
«Площадь Мужества» закрывали из-за постороннего предмета на эскалаторе
Петербуржца обвиняют в изнасиловании ребенка: он хранил в ноутбуке секс-фото
На Белы Куна из-под земли забил мощный фонтан
Ученые советуют есть чернику при воспалительных заболеваниях
В Москве расширили список лиц, которым стоит соблюдать режим самоизоляции
Блондинка-эксбиционистка приятно шокировала рыбака в Выборге