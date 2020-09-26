Кристина Асмус пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Актриса вынуждена лежать под капельницей и пить антибиотики.

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что у нее выявили серьезные проблемы со здоровьем. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте. Звезда заявила, что ее голосовые связки находятся в критическом состоянии, потому что она не берегла их во время работы. Чтобы привести их в порядок, Асмус вынуждена лежать под капельницей и пить антибиотики.

«Отеки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии. А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая»,

— пожаловалась поклонникам Кристина Асмус.

Сейчас актриса делает все, чтобы восстановиться. Сложившаяся ситуация заставила Асмус задуматься о том, что нужно лучше беречь себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асмус пошутила про раздел имущества после развода с Харламовым.