На Савушкина в ДТП угодил мотоциклист

В результате инцидента все остались живы. Непонятно, что стало причиной аварии.

В Приморском районе сегодня вечером, 26 сентября, произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении улицы Савушкина и Карельского переулка – там столкнулись байк и легковушка. Иномарка в итоге остановилась на пешеходном переходе.

Отмечается, что все остались живы, но вот целы ли – непонятно. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам спецсужб.

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