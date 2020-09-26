На Савушкина в ДТП угодил мотоциклист

На Савушкина в ДТП угодил мотоциклист
Все остались живы. Фото: vk.com/spb_today

В результате инцидента все остались живы. Непонятно, что стало причиной аварии.

В Приморском районе сегодня вечером, 26 сентября, произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении улицы Савушкина и Карельского переулка – там столкнулись байк и легковушка. Иномарка в итоге остановилась на пешеходном переходе.

Отмечается, что все остались живы, но вот целы ли – непонятно. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам спецсужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брошенный в кустах каршеринг под Никольским собрал пробку из зевак. Самого арендатора на месте не нашли. Машина цела.

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