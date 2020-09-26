Сергей Безруков прокомментировал возвращение сериала «Бригада»

Сергей Безруков прокомментировал возвращение сериала &#171;Бригада&#187;
Сергей Безруков. Фото: группа ВК

Он убежден, что никакого продолжения не будет.

Актер Сергей Безруков отметил на вопрос, будет ли продолжение у сериала «Бригада». Об этом сообщают «Известия». Знаменитость заявил, что третьей части точно не будет. Артист отметил, что ему уже 47 лет и он не может играть Сашу Белого. Он также убежден, что в продолжении нет никакой необходимо – первое впечатление портить не стоит.

«Я сыграл «крестного отца» Сашу Белого в 27 лет. Был моложе всех исполнителей всех «крестных отцов» в мире — тогда это тешило мое честолюбие»,

— рассказал Безруков.

Напоминаем, что вторая часть «Бригады» вышла в 2012 года. В ней отказались принимать участие актеры популярного, осталась только героиня Екатерины Гусевой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в России.

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